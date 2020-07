Adolescente de 17 anos morre após levar tiro acidental do pai

OLÍMPIA – Um adolescente de 17 anos morreu após levar um tiro acidental no rosto, na madrugada deste sábado (11), em uma área rural perto do Recanto do Bambi, em Olímpia. O disparo teria vindo da arma do pai dele.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, Breno Henrique Miranda da Rocha estava caçando javali com o pai e outros colegas por volta das 2h quando, ao passarem por um buraco, a arma do pai dele, uma carabina 454, teria disparado e atingido ele no rosto. Outra hipótese a ser apurada é de que Breno teria abaixado para pegar uma lanterna quando a arma disparou e o atingiu no rosto de baixo para cima.

O garoto foi socorrido pelo pai, mas teria chegado na Upa de Olímpia sem vida. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Barretos. Ainda não há informações sobre o local onde o adolescente será velado e enterrado.

fonte: DL News