Dois jovens são presos com quase 500 Kg de drogas em Paulicéia na madrugada deste sábado

PAULICÉIA – A Polícia Militar Rodoviária, através do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, com apoio de viaturas da Base Operacional de Adamantina e Polícia Militar da cidade de Paulicéia, prenderam dois homens de 20 e 25 anos e apreenderam 493 kg de Droga conhecida como Maconha.

Dois carros com placas de Marilia/SP e outro de Porto Velho/RO haviam fugido na madrugada deste sábado (11), de uma abordagem no Estado de Mato Grosso do Sul, tomando rumo ao Estado de São Paulo.

De posse dos dados dos veículos, os agentes policiais começaram a busca na cidade de Paulicéia e por volta das 04h da manhã encontraram os dois veículos em uma Pousada da cidade. No carro com placas de Marilia foi encontrada toda a Droga, o outro veículo estava como “batedor”.

A Droga tinha o endereço de São Paulo e os homens presos disseram que receberiam entre 7 à 10 mil reais para fazer o serviço. São moradores de Ponta Porã/MS., sendo que um deles tem familiares em Araçatuba/SP., e haviam pego a droga na cidade onde residem.

Os dois presos tem passagens pela Polícia, inclusive um deles era considerado foragido. Agora foram encaminhados para presídios da região, permanecendo à disposição da Justiça.