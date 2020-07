Polícia Civil prende jovem por tráfico de droga no Castanheiras

Ele foi preso pelas equipes da DISE, DIG, DDM e Del. Seccional de Andradina depois de investigado pela DISE por tráfico de drogas.

ANDRADINA – A Polícia Civil, através de equipes da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, DIG – Delegacia de Investigações Gerais, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher e Delegacia Seccional de Andradina prendeu na tarde de segunda-feira (06), o ajudante geral M. S. R., o “Lorão”, em alusão ao “Louro José” devido o nariz, residente na rua Projetada I, no conjunto habitacional Quinta dos Castanheiras, bairro Santa Cecília, em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Justiça de Andradina, acusado de tráfico de entorpecentes. Encaminhado para o plantão policial, foi recolhido no dia seguinte (terça-feira, 07), ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça.

FURTOS EM PANORAMA

A prisão do acusado aconteceu depois que investigações tiveram início quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da Comarca Panorama, onde ele e outros comparsas são investigados pela prática de furtos em loja daquela cidade e de Paulicéia.

Vale salientar que, quando ainda menor de idade, praticou o mesmo tipo de crime naquelas duas cidades, voltando a praticar esse não novamente, já na maioridade.

Em diligências por Andradina, em apoio à equipe de Policiais Civis de Panorama, no dia 18/6/2020, os policias da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e DIG – Delegacia de Investigações Gerais, localizaram no interior da casa de “Lorão”, 29 porções de maconha, pesando um total de 108 gramas.

Naquela ocasião M. S. R., não estava em sua residência e após tomar conhecimento da diligência policial empreendeu fuga. Foi instaurado Inquérito Policial pela DISE e, após coletar mais elementos de convicção, as investigações apontaram que M. S. R., era, de fato, proprietário da droga e que estaria efetuando tráfico no bairro.

Além disso, foi apurado na ocasião que ele também seria autor de um possível estupro de vulnerável, já que uma adolescente de3 13 para 14 anos está grávida dele.

A polícia civil representou pelo deferimento de prisão preventiva, que acabou decretada pela Justiça.

FUGA DA ABORDAGEM

Na última sexta-feira, 03, M. S. R., empreendeu fuga durante diligência para cumprimento quando da tentativa de cumprimento do Mandado de Prisão (MP), ao ter sido avisado por olheiros acerca da aproximação policial. As diligências estenderam-se até a data de segunda-feira (06), ocasião em que M.S.R., acabou preso após cerco realizado pela Polícia Civil. A diligência contou com 8 policiais e três viaturas.