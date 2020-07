Moto furtada em Guaraçaí é localizada em Andradina com ajuda do Vizinhança Solidária

Motocicleta foi furtada na cidade de Guaraçaí e localizada abandonada no jardim Europa, em Andradina

ANDRADINA – Graças às informações passadas por um integrante do Grupo Vizinhança Solidária, a Polícia Militar recuperou na tarde de terça-feira (07), a motocicleta marca Honda/CG 150 titan, na cor azul, placa DTK – 0344, furtada na cidade de Guaraçaí no último dia 05. Encaminhada para o 1º Distrito Policial (DP), a moto foi devolvida ao proprietário. Ninguém foi preso na ocasião.

A motocicleta foi recuperada depois que policiais militares de Andradina receberam a informação de que dois indivíduos, ambos com passagens criminais, estariam circulando pelas ruas do bairro Jardim Europa, com uma motocicleta na cor azul, que seria produto de furto ocorrido na cidade de Guaraçaí no dia 05 deste mês.

Quando os PMs patrulharam a rua Grécia avistaram a dupla denunciada pela via pública, sem a motocicleta, sendo de imediato abordados e revistados, nada de ilícito tendo sido encontrado com eles.

Após a abordagem, liberarem a ambos e os policiais insistiram no patrulhamento e logo depois localizaram, devidamente estacionada, a motocicleta placa DTK – 0344, marca Honda/CG 150 Titan que, após consulta via Prodesp – Processamento de Dados do Estado de São Paulo, constou como furtada.

A ocorrência foi apresentada no 1° DP onde foi registrado boletim de auto localizado. O veículo foi entregue ao proprietário, que agradeceu o empenho da Polícia Militar em recuperar seu veículo.

O FURTO

O furto aconteceu na madrugada do dia 05, provavelmente próximo de 1h, quando estava devidamente estacionada em frente de uma casa localizada na rua José Oliveira Mendes, centro de Guaraçaí. Quando o proprietário, que mora na rua José Lomba Vicente foi busca-la para ir embora, não a encontrou mais.