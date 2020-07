Motorista se fere em capotamento de caminhonete na vicinal do Timboré/Porto de Areia

ANDRADINA – Nem a Polícia Militar, nem homens do Corpo de Bombeiros conseguiram identificar um motorista que ficou levemente ferido ao se envolver em acidente de trânsito no final da tarde do último domingo (05), no Km 09 + 200 metros da estrada vicinal José Rodrigues Celestino, que demanda ao bairro Timboré. Quando os bombeiros chegaram ele já não estava mais pelo local. Também não foi localizado na unidade de saúde pela Polícia Militar, que não registrou a ocorrência.

Segundo informações coletada pela reportagem no local com pessoas que estavam nas imediações, o capotamento aconteceu quando o motorista dirigia uma caminhonete Ford F1000, na cor preta, pela referida estrada vicinal, seguindo no sentido porto de areia à Andradina e, ao se aproximar do KM 09, depois de um declive acentuado, perdeu o controle de direção e capotou o veículo.

Pessoas que seguiam naquele mesmo horário sentido à Andradina pararam para ajudar a socorrer o homem, que não quis aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros. Em busca nas imediações, localizaram a F1000 a mais ou menos 500 metros escondida dentro de um pasto.

Quando a PM chegou já era noite e não teve como adentrar dentro da vegetação alta. Como também não localizou o motorista envolvido, o principal interessado no registro da ocorrência, nada pode ser feito à respeito.

Garrafas long nech de cerveja foram localizadas no local do acidente, mas acabaram nem sendo apreendidas já que não houve registro de boletim de ocorrência.