Motorista morre em tombamento de carreta na Rondon, em Guaraçaí

GUARAÇAÍ – O motorista Dardi Gói, 63 anos, residente na cidade de São José do Rio Preto, morreu no HGM – Hospital Geral de Mirandópolis, para onde foi socorrido pela unidade de resgate da Via rondon, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de terça-feira (07), no KM 614+700 metros, da rodovia Marechal Rondon, menos de 2 Km do trevo da cidade de Guaraçaí. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade.

O acidente aconteceu próximo de 12h30, quando o motorista seguia pela pista oeste (capital/interior), dirigindo o caminhão VW/10160 DRC 4X2 no sentido Mirandópolis à Murutinga do Sul, quando na altura do quilômetro citado seu condutor veio a perder o controle da direção e chocar-se contra um barranco existente além do acostamento de sua mão de direção, tombando em seguida.

O passageiro de 38 anos, informou que o condutor havia se queixado de dores no peito momentos antes quando passavam por Guararapes e que provavelmente possa ter sofrido de mal súbito, o que ocasionou o acidente. Ainda disse que falou para a vítima procurar socorro médico naquela cidade ou em uma das Call Center ao longo da rodovia, mas ele quis continuar a viagem até Três Lagoas/MS.

Condutor socorrido pela unidade de resgate para o Pronto Socorro de Mirandópolis, porém veio a óbito, atestado Pelo Dr. Isack. Pelo apurado inicialmente, uma peça da cabine teria provocado um furo em seu pescoço, ocasionando a morte dele.

A Polícia técnico/científica da Seccional de Andradina foi acionada, comparecendo no local e registrando os fatos para emissão de laudo posterior sobre as prováveis causas do acidente. Uma das pistas da rodovia Marechal Rondon foi interditada para socorro da vítima e até a retirada do caminhão do leito carroçável.