Incêndio destrói trailler no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – Um incêndio provavelmente originado em um terreno baldio, ocorrido no final da tarde de terça-feira (07), destruiu por completo o interior de um trailer localizado no cruzamento das ruas Tamandaré com Tietê, ao lado da Escola Alice Marques da Silva Rocha, no bairro Pereira Jordão. O Corpo de Bombeiros chegou a tempo de evitar que o fogo destruído por completo o trailer, feito de folhas de zinco. A Polícia Militar procurava localizar o proprietário para o registro da ocorrência.

O sinistro aconteceu próximo das 17h e populares acreditam que o fogo tenha tido origem em um matagal localizado no terreno ao redor de onde fica o trailer, que não está sendo utilizado para a venda de doces, salgados e guloseimas, devido a paralisação das aulas na escola Alice Marques por conta da pandemia do coronavirus (covid 19).

Vizinhos ao trailer perceberam que o mato naquele terreno estava pegando fogo (não se sabe se colocado por populares), mas que as chamas atingiram a parte debaixo do trailer, feito de madeirite. Eles ainda tentaram apagar utilizando mangueiras, mas ao perceberem que as chamas se alastraram, decidiram acionar o Corpo de Bombeiros.

Uma viatura de Força Tática da Polícia Militar passava pelo local na hora dos fatos e permaneceu para orientar as pessoas para que não se aproximassem enquanto os bombeiros arrombavam as portas para o combate às chamas.

O interior do trailer, inclusive as peças de palletes que serviam de apoio no assolado, foram consumidos pelo fogo.