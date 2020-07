Acidente entre carretas mata três motoristas em rodovia de MS

De acordo com bombeiros, vítimas morreram carbonizadas, na MS 306, próximo a Chapadão do Sul.

CHAPADÃO DO SUL/MS – Um acidente entre três carretas na manhã desta quinta-feira (9) matou os três motoristas dos veículos, na MS 306, a 20 km de Chapadão do Sul, região nordeste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram carbonizadas e a suspeita é que um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem antes da colisão.

Segundo a corporação, com o impacto, as três carretas ficaram totalmente destruídas pelas chamas. No momento do acidente havia uma forte neblina que pode ter dificuldade a visão de uma das vítimas.

Conforme os bombeiros, as cargas dos veículos eram de papelão, ração e carne. Até a publicação desta reportagem, às 17h30, a pista ainda estava bloqueada e com grande congestionamento no local. Equipes dos bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual permanecem na região do acidente.

G1