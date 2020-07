Polícia Civil localiza em Castilho 46 cabeças de gado furtadas de fazenda em Marabá Paulista

O gado furtado da raça Bonsmara, estava em uma gleba do Assentamento Três Barras, localizado na estrada dos Barregeiros

CASTILHO – A Delegacia de Polícia do Município de Castilho, em apoio a Delegacia de Polícia de Marabá Paulista, região de Presidente Prudente, localizou na quarta-feira (08), no Assentamento Três Barras, na rodovia Gerson Dourado Oliveira, a “rodovia dos Barrageiros”, 46 cabeças de gado da raça Busmara, furtadas na última terça-feira (07). Durante as diligências foi localizada ainda uma espingarda sem calibre aparente e munições no imóvel de um homem identificado por M. S. O., Ele foi preso em flagrante pelo delito do art. 12, “caput”, da Lei 10.826/03. O indiciado encaminhado à Delegacia de Polícia de Castilho, indiciado e o delegado arbitrou fiança sendo para e ele vai responder ao processo em liberdade. A Polícia está investigando a participação no furto de outras pessoas, inclusive já tem suspeitos.

O FURTO

A Polícia Civil foi acionada sobre o furto por um representante da fazenda em Marabá Paulista, que relatou que na madrugada da terça-feira (7) indivíduos desconhecidos adentraram a propriedade rural e arrebanharam e embarcaram os 46 bovinos da raça Bonsmara, , cada um pesando em média 8 arrobas (240 quilos) e com 15 meses de idade, avaliados cada em mais ou menos R$ 2,5 mil.

Com o registro do boletim de ocorrência, os policiais daquela cidade passaram a investigar o caso, obtiveram informações sobre o possível paradeiro dos animais furtados e dirigiram-se até o município de Castilho, juntamente com o administrador da fazenda vítima do crime.

Nesse lote do assentamento Três Barras, em Castilho, o representante da fazenda vítima dos bandidos, reconheceu os animais furtados, uma vez que todos possuem marcações de controle em suas orelhas.

Ainda em buscas no mesmo lote, foram localizados uma espingarda sem calibre aparente, sete munições intactas (cinco de calibre 38 e duas de calibre 16) e três cartuchos deflagrados de calibre 38, em posse de um homem de 58 anos, identificado como proprietário da estância. Ele foi preso em flagrante acusado de posse ilegal de arma de fogo e munições, mas acabou liberado ao final da ocorrência mediante pagamento de uma fiança, cujo valor não foi divulgado pela polícia.

Quanto ao furto das 46 cabeças de gado, como não estava em situação flagrancial, ele vai responder ao processo em liberdade.

Dois funcionários da estância que estavam no local também foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, onde foram ouvidos e liberados posteriormente.

A Polícia Civil vai continuar as investigações e buscarão esclarecer a eventual participação dos três indivíduos no caso desse furto.

A Polícia Civil da área de atuação da Delegacia Seccional de Andradina também busca esclarecer recente furtos de gado ocorridos na região, o mais recente dele na Fazenda Iguatemy, no município de Guaraçaí quando foram levados aproximadamente 60 vacas, sendo que 20 delas foram recuperadas porque o caminhão que as transportava quebrou na rodovia Marechal Rondon, altura do trevo de Mirandópolis.

Agora as investigações visam buscar o proprietário do veículo.

Gado Bonsmara – Descrição

Bonsmara é uma raça de gado bovino conhecida pela alta qualidade da sua carne. Teve a sua origem na África do Sul na sequência de uma experiência cientifica do professor Jan Bonsma, que criou esta raça depois de vários cruzamentos entre animais de outras raças. (fonte: Wikipédia)