Três pessoas morrem e caminhão cai no rio Paraná após colisão em rodovia de MS

De acordo com boletim de ocorrência, a picape seguia sentido São Paulo/Mato Grosso do Sul, quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão.

Ainda segundo o boletim, as vítimas Paulo Roberto Júnior, de 27 anos, e Selma Davi dos Santos, de 48, estavam no veículo menor e acabaram morrendo na hora. O condutor do caminhão, Celso Elias Francisco, de 55, ficou preso ao cinto de segurança e foi socorrido por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.