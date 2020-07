Servente de pedreiro é preso com mais de meio quilo de maconha em Lavínia

LAVÍNIA – Um servente de pedreiro de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (29/06), depois de flagrado com mais de meio quilo de maconha (Cannabis Sativa), R$ 666,00 em notas diversas, além de R$ 36,95 em moedas. Encaminhado à Delegacia de Polícia de Lavínia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga, que totalizou 594 gramas e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil. Ele ainda não tinha passagem na Polícia.

A prisão do acusado aconteceu pouco depois das 13h durante o patrulhamento preventivo e ostensivo pela cidade de Lavínia quando a equipe formada pela cabo PM Andressa e soldado PM Guaranha, abordou-o a bordo de uma motocicleta. No momento da abordagem o condutor demonstrou grande nervosismo e na busca pessoal foi encontrado em seu poder 01 Invólucro de maconha, embalado e pronto para a venda.

Ao ser questionado se em sua residência havia mais drogas, admitiu que havia mais alguns pedaços da mesma droga.

Diante do estado de flagrância e com apoio do CGP 03 (Comando de Grupo Patrulha), composto pelo 1º sargento PM Xavier e cabo PM Adriano e do soldado PM Penteado (folga), os militares foram até o local citado.

Durante a busca domiciliar, acompanhados por mãe e irmão do acusado, os policiais militares localizaram mais 06 pedaços fracionados e 01 tijolo prensado da mesma substância, além da quantia de R$ 666,00 em notas diversas, R$ 36,95 em moedas e um aparelho celular SAMSUNG. Ele informou que pegou essa maconha de um rapaz na cidade de Mirandópolis e não soube informar o nome. A droga totalizou 594 gramas.

Em razão das evidências de crime, foi dada voz de prisão em Flagrante pelos Policiais Militares pelo crime de Tráfico de Entorpecente (Art. 33), lei 11343/2006.

Conduzido ao DP de Lavínia, o delegado de plantão Dr Thiago Rodrigues Barroca tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante ficando o preso à disposição da justiça pela carceragem do DP da cidade, aguardando posteriormente a decisão do juiz se vai ficar preso ou aguardará o processo em liberdade, já que não está havendo audiência de custódia presencial em razão da pandemia do coronavirus (Covid 19).