Homem continua mostrando partes intimas para crianças e adolescentes

ANDRADINA – A Polícia Militar, assim como a Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, estão em patrulhamento por diversos bairros da cidade com objetivo de capturar um indivíduo moreno, cabelos caracolados, aparentando 40 anos, que tem praticado uma série de crimes de importunação sexual ao mostrar o membro para mulheres, principalmente adolescentes e crianças e também passar por muitas delas e ficar piscando em vários bairros de Andradina. A última vítima deles foram duas adolescentes do bairro Benfica.

Naquela ocasião, no dia 20, a uma semana portanto, a Polícia Militar foi acionada, e enquanto as vítimas faziam boletim de ocorrência no plantão policial, efetuou diversos patrulhamento pelos bairros Benfica, Barbarotto, Gasparelli, porém, não localizou o tarado.

Depois que o caso foi parar na Polícia Civil, a DDM – Delegacia de Defesa da Mulher assumiu e passou a investigar, chegando já a um suspeito, porém, em diversas diligências na tentativa de localiza-lo, ele não foi encontrado. A Polícia Civil está em poder de imagens de câmeras de segurança que possibilitaram identifica-lo e agora é questão de tempo para que ele seja detido.

SUSPEITO INVESTIGADO

O principal suspeito investigado pela DDM é integrante de uma família de cinco irmãos, a maioria com envolvimento em ocorrências policiais, foi preso em 1995 e saiu em 2004. 60 dias após a liberdade, foi preso naquele mesmo ano novamente ao tentar estuprar duas crianças e uma mulher adulta.

Ele saiu em fevereiro de 2020 da penitenciária de Taubaté e não era muito conhecido nos meios policiais atualmente já que não havia registros recentes sobre crimes praticados por ele.

Depois dos relatos de vítimas de que ele ficaria se masturbando em frente de mulheres, principalmente crianças, as mães começaram a postar as ações delituosas dele.

Em março passado uma mãe postou em redes sociais que esse mesmo tarado estaria importunando adolescentes pelos bairros Bela Vista e Santa Cecília.

Acompanhe abaixo a postagem:

“Pessoal, nesse dia (dia dos fatos em março), eu postei essa publicação sobre o caso desse homem que andou mostrando seus genitais aqui pelo Bairro Bela Vista.

E por alguns dias atrás desse mês de Junho ele voltou a fazer o mesmo, em outra rua, com outras crianças do mesmo Bairro.

Por favor, se alguém viu esse homem e reconhecer, procure fazer um boletim de ocorrência porque assim ele vai ser encontrado. Ele precisa ser denunciado, para que logo esteja na cadeia !!!

Fiquem atentos com seus filhos!!!”

REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA

A Polícia Civil solicita que mães de crianças, ou até adultos que tenham sido importunadas por esse suspeito, registrem boletim de ocorrência nas Delegacias de Polícia correspondentes às suas áreas ou até na especializada, no caso a DDM – Delegacia de Defesa da Mulher para que, quando ele for capturado, possa responder pelos crimes praticados por ele.

NA CAPTURA

Policiais civis e militares estão incansavelmente na tentativa de capturar o principal suspeito, mas ele ainda não foi localizado e acredita-se que ele esteja em outro município, já que ele praticamente vive nas ruas. Quem souber de seu paradeiro pode acionar o 190 e não precisa se identificar.