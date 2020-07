Kit merenda começa a ser distribuído nesta quarta em Andradina

ANDRADINA – A Secretaria de Educação do Governo de Andradina começou a distribuir os kits de merenda escolar dos meses de maio e junho e as caixas de bombons a partir desta quarta-feira (01).

Segundo explica a secretária da pasta, Lucilene Novais, os kit serão entregues até sexta-feira respeitando regras de segurança em relação ao novo coronavírus nas unidades escolares. “Será necessário apresentar documento comprobatório do responsável e da criança para a coleta dos itens”.

Para os alunos das EMEI do Pré I a entrega será feita as 8h30 às 11h, já o Pré II das 13h30 às 16h. As escolas de ensino infantil (EMEF/EMEBI) farão da seguinte forma: 1°ano, das 8h30 às 10h; 2°ano, das 10h às 11h30; 3° ano, das 12h30 às 14h; 4°/ 5° anos e EJA: das 14h às 16h.

As 14 creches do Município de Andradina, Cei “Amália Morano Tencarte”, Cei “Expedicionário Euphosino De Almeida”, Cei “Milton Francisco Jorge”, Cei “Creche Izabel F. Pizzo”, Cei “Lourdes Cardoso”, Cei “ Irene Sueko Miyashiro”, Cei “Sebastião De Morais”, Cei “Trinidade Teno Castilho”, Cei “Gerson Paulino De Melo”, Cei “Ruy Amaral Prado”, Cei “Roseli Germiniano Magalhães”, Creche Santa Rita De Cassia, Creche Nanã Nene e Lar Euzébio de Oliveira Brandão também farão as entregas na quarta, quinta e sexta.

Fizeram o cadastro para receber os alimentos 4,3 mil famílias. Para garantir o kit a todos o Governo de Andradina está investindo mais de R$ 350 mil.

Lucilene explica que pandemia obrigou o município a alterar os planejamentos e se preparar para a nova realidade de manter o aprendizado e a segurança alimentar com os alunos em casa.

“As aulas foram suspensas antes da Páscoa e com o recurso inicial priorizamos a compra dos alimentos para o primeiro kit entregue em abril.

Sabemos que a merenda escolar as vezes era a principal refeição para parte dos nossos alunos e esta foi a nossa prioridade”, finaliza a secretária.

Secom/Prefeitura