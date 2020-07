Jovem ferido em acidente de moto ao lado da Secretaria de Educação

ANDRADINA – O ajudante geral D. L. V., de 34 anos, sofreu um corte na perna esquerda, escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de segunda-feira (29/06), no cruzamento das ruas Paes Leme com São Paulo, onde existe um semáforo e ao lado da Secretaria Municipal de Educação, centro. Socorrido pelos bombeiros até o hospital da Unimed, permaneceu em observação para passar por exames de Raio X. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 22h30, quando ele seguia pela rua Paes Leme, sentido bairro Stella Maris ao centro, com a titan 160cc, na cor preta e, ao chegar no cruzamento onde existe um sinal, teria passado direto, sendo acertado em cheio pelo GM Cruze, na cor branco, dirigido por um médico ortopedista e tendo como passageira uma colega de profissão.

Com o violento impacto o rapaz foi jogado a vários metros de distância, sofrendo os cortes na perna e cotovelo direito, além de escoriações e contusões pelo corpo. A principio não houve fraturas, mas exames de raio X posteriores iriam sanar essa dúvida.

Segundo informáramos dois médicos ortopedistas, que retornavam do turno de trabalho na cidade de Três Lagoas/MS, o condutor da motocicleta vinha em alta velocidade e passou o sinal vermelho. A mulher que era a passageira do Cruze disse ainda que estava até contando o temporizador quando percebeu o surgimento “tresloucado” da motocicleta e seu condutor.

A motocicleta sofreu quebra do farol e da carcaça, as duas abas laterais e entortamento do guidão. Já o GM Cruze sofreu quebra do parachoque, farol, lente de sinalização e entortamento do capô e do paralama. O veículo possui seguro. Como o local foi alterado, a perícia não compareceu ao local do acidente.

O rapaz apresentava sinais de embriaguez mas recusou soprar o etilômetro passivo, sendo elaborado multa pela infração cometida. Como ele não apresentou CNH e nem uma pessoa habilitada, a motocicleta foi recolhida ao pátio de apreensões.