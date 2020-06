Indivíduo é preso pela PM acusado de tráfico na Vila Mineira

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (25), um serviços gerais de 32 anos, residente na rua Paulo Marin (antiga Acre), na Vila Mineira, depois de flagrado com 202 gramas de maconha (Cannabis Sativa), telefone celular, R$ 54,00 em dinheiro, além de diversos materiais utilizados para embalar a droga. Encaminhado até a DISE – Delegacia de Investigações Sobre entorpecentes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pela Vila Mineira, quando os policiais militares sargento PM Constantino e cabo PM Amorim, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita (já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de substâncias entorpecentes) e decidiram abordá-lo.

Durante a busca pessoal, localizaram em suas roupas, 08 porções médias de maconha cortadas igualmente em pequenos tabletes, embaladas em plástico filme, prontas para a venda, um telefone celular e R$ 54,00 em dinheiro, segundo os policiais, oriundo do tráfico.

Diante do material ilícito localizado e das diversas denúncias de que ele estava praticando o tráfico, com apoio das equipes com cabos PMs Queiroz e Apolinário, sargento PM Marcus e cabo Yoshio, os policiais foram até a residência do acusado localizada na rua Paulo Marin para efetuar uma vistoria no imóvel, e localizaram ainda mais 01 porção de maconha e utensílios para embalar a droga.

Diante do farto material encontrado, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo pela prática do crime de tráfico, tipificado no artigo 33 da lei 11.343/06, sendo conduzido à DISE, onde permaneceu preso e à disposição da justiça.