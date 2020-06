Dupla é presa pela Polícia Civil acusada de tráfico, associação, desacato e cultivo de maconha

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na tarde da última segunda-feira (22), os desempregados D. H. A. M., residente na rua Constant Constant, bairro Antena e G. L. N. P., o “Boy”, residente na rua Sete da cohab São João, acusados de tráfico/associação para o tráfico de drogas/desacato e cultivo de planta entorpecente. Encaminhados para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. O material entorpecente foi apreendido.

A prisão da dupla aconteceu após investigação concretizada pela DISE de Andradina, que obteve mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão domiciliar contra D. H. A. M., e quando do cumprimento aos mandados, os policiais civis localizaram mais entorpecente na residência de D. H. A. M., tendo abordado G. L. N. P., o “Boy”, assim que saiu da residência do principal investigado.

No momento da revista pessoal neste segundo indivíduo, foram localizadas duas porções de “crack”, prontas e embaladas para o comércio.

Diante do material ilícito localizado com “Boy”, os policiais civis foram até a residência dele na cohab São João e em vistoria no imóvel, os agentes da lei encontraram mais um tijolo prensado de maconha (pesando aproximadamente 230 gramas), quatro porções do mesmo entorpecente, já embaladas de forma típica para a venda, bem como uma balança de precisão e um “pé de maconha” plantado em um vaso localizado no fundo da casa.

Ambos indiciados alegaram serem apenas usuários, no entanto, com os elementos de convicção colhidos como provas, foram autuados em flagrante pela prática de tráfico e associação para o tráfico.

No momento da prisão de D. H. A. M., também foi autuado pela prática de desacato por ter xingado os policiais de “bandidos” e G.L.N.P., pela prática, em acréscimo, do delito previsto no artigo 28, parágrafo 1º da Lei antidrogas (cultivar planta entorpecente para seu consumo).

A operação que resultou na prisão da dupla infratora contou com a atuação dos policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, DIG – Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia Seccional de Polícia de Andradina.

REINCIDENTE

D. H. A. M., já havia sido preso em flagrante pela própria equipe da DISE no mês de setembro de 2019 ao ser surpreendido com 80 gramas de maconha e uma balança de precisão em sua residência, porém, acabou liberado pela Justiça.

Depois disso as investigações prosseguiram e resultaram não só no cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 2ª Vara Judicial, como também agora, em nova prisão em flagrante por tráfico e associação.

Por ter um mandado de prisão preventivo contra D. H. A. M., ele foi encaminhado para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova independência. Já G.L.N.P., foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguarda a decisão do juiz sobre sua situação, já que não está havendo audiência de custódia presencial.