Mecânico é preso acusado de jogar gasolina e tentar atear fogo na ex-companheira

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sexta-feira (26), o mecânico Maycon de Oliveira, de 36 anos, residente na rua Osmar José Paro, no loteamento Quinta dos Castanheiras, acusado de violência doméstica, violação de domicílio e embriagues ao volante. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do mecânico aconteceu quando a operadora de máquinas T. M. O., de 31 anos, ex-companheira do acusado, acionou a Polícia Militar depois dele ter tentado invadir a casa do pai dela, o pedreiro A. P. M., de 60 anos, residente na rua Paulo Marin, na Vila Mineira. Como ele não entrou na casa devido a porta da frente estar fechada, pela janela ele jogou gasolina que trazia em um pequeno galão na ex-companheira e no pai dela, ameaçando atear fogo nos dois.

Com a chegada dos policiais militares, o acusado entrou em um veículo GM Onix, e fugiu sentido ao Quinta dos Castanheiras, onde permaneceu morando depois da separação, sendo acompanhado de perto.

Quando desceu do veículo em frente de sua casa na rua Osmar José Paro, foi imediatamente abordado e identificado, sendo constatado que o mesmo também estava sob efeito de bebida alcoólica devido a voz pastosa, odor etílico e olhos avermelhados. Segundo boletim de ocorrência, ele mesmo confirmou aos policiais que estava na cidade de Três Lagoas/MS se embriagando e usando drogas.

No momento da abordagem ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física moderada para conte-lo e algema-lo. Durante o entrevero ele acabou caindo na calçada e sofreu um corte logo abaixo do olho direito.

Depois da detenção, o acusado foi encaminhado pela Polícia Militar até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde passou por curativo do ferimento e liberado para registro da ocorrência no plantão policial.

Segundo o apurado, a vítima T. M. O., já estava morando com seus pais devido às ameaças que vinha sofrendo de seu ex-companheiro, e só não ateou fogo nela e no padrasto dela por não estava com um isqueiro.

Os policiais militares também foram informados que o mecânico já havia sido preso anteriormente por agressão contra outra ex-companheira. Diante de todas as informações e em situação de flagrante, o acusado recebeu voz de prisão e encaminhado ao plantão policial, onde o delegado, após tomar ciência dos fatos, ratificou o flagrante.

A vítima decidiu por representar (oferecer denúncia) contra o acusado e ainda requereu medida protetiva de urgência para se prevenir de futuros atentados do acusado contra sua pessoa. Como a somatória das penas pelos crimes cometidos passa de 4 anos, não foi arbitrada fiança.

Ele aguardou na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz sobre sua situação, se iria responder ao processo preso ou em liberdade.