PM prende rapaz acusado de tráfico de drogas em Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira, 11 (feriado nacional de Corpus Christi), um indivíduo acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 19 porções de crack prontas para a venda, além de R$ 30,00 em dinheiro. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de reforço por Ilha Solteira, quando os policiais militares 1° sargento PM Fernandes, cabos PM Oberdan e Gomes, receberam denúncia dando conta que um indivíduo conhecido nos meios policiais havia acabado de receber certa quantidade de drogas e iria começar a venda em sua residência.

Por isso e em razão de existirem diversas denúncias ligando-o ao tráfico de drogas, inclusive tendo ele sido conduzido pela PM em 11 de abril de 2020 por tráfico de drogas, ocasião que o delegado de plantão não ratificou a voz de prisão em razão de outro indivíduo ter assumido a propriedade da droga, direcionaram o patrulhamento para as imediações de sua residência.

No local denunciado os PMs avistaram duas pessoas, uma saiu andando e outra entrou na residência, sendo acompanhada e detida. Na casa encontrava-se o indivíduo alvo das denúncias que, questionado a respeito da denúncia de ter recebido droga, admitiu que guardava dentro da gaveta da cômoda de seu quarto algumas porções de crack.

Ao procederem a revista na referida cômoda, exatamente no local indicado, localizaram 19 porções de crack embaladas em saquinhos plásticos transparentes, prontas para a venda, além de R$ 30,00 em espécie.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indiciado pela prática do crime capitulado no artigo 33 da lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime supramencionado, encaminhando o indiciado à cadeia pública de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia virtual devido à pandemia do coronavirus.