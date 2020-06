BAEP apreende armas de fogo e munições durante operação na divisa de SP e MS

Condutor de veículo tentou escapar da abordagem em Paulicéia (SP), mas foi alcançado no município de Brasilândia (MS).

PAULICÉIA – A Polícia Militar apreendeu armas de fogo e munições durante uma operação em Paulicéia (SP) na quarta-feira (10). Dois homens, de 35 e 43 anos, foram detidos por porte e posse ilegal.

Militares do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizavam fiscalização a condutores e veículos na fronteira do Estado, quando perceberam a aproximação de uma caminhonete, que entrava na região.

O condutor do veículo, quando visualizou a equipe, fez uma “manobra brusca” para retornar, mas foi acompanhado pela Ponte Mário Covas, que liga Paulicéia ao município de Brasilândia (MS). Já no estado do Mato Grosso do Sul, a equipe conseguiu abordá-lo na companhia de outro homem.

Em revista veicular, os militares encontraram uma pistola de calibre 40 municiada e carregada com oito munições. Questionados se possuíam mais armas, alegaram que sim.

A equipe foi até a casa de um dos abordados, onde foram localizadas uma espingarda de fabricação caseira, sistema de ferrolho, de calibre 22, e 51 munições intactas do mesmo calibre.

Já na casa do segundo abordado foi encontrado um revólver de calibre 357 municiado com oito munições intactas. Na sequência, o indivíduo ainda informou que possuía mais um revólver, mas que havia emprestado a um amigo.

A terceira casa, usada para guardar o armamento, também foi vistoriada. No imóvel foram localizados três revólveres, sendo um de calibre 38 municiado com oito munições intactas,um de calibre 32 municiado com cinco munições intactas e um de calibre 32 municiado com quatro munições intactas, bem como 29 munições de calibre 38 intactas.

Os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante e foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Brasilândia (MS), onde permaneceram à disposição da Justiça.