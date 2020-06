Laudo confirma que menino de 6 anos trancado em armário morreu de fome

ARIZONA/EUA – Após meses de investigação, a polícia do Arizona, nos Estados Unidos, confirmou que o pequeno Deshaun Martinez, de 6 anos, morreu de fome enquanto estava trancado dentro de um armário em casa. O crime aconteceu em março.

O laudo foi divulgado nesta semana e, de acordo com o legista responsável, o menino apresentava um “estado de fome que não sustenta a vida”. Na época, Deshaun pesava pouco mais de 18 kg. As informações são do jornal New York Daily News.

Segundo as investigações, Deshaun e o irmão mais velho eram mantidos em um armário por 16 horas durante o dia, havia um mês, e recebiam pouca comida. O castigo, segundo eles contaram à polícia, seria uma punição por eles terem “roubado” comida enquanto o casal dormia.

José Archibeque-Martinez, de 23, e Elizabeth Archibeque-Martinez, de 26, além da avó, Ann Marie Martinez, de 50, são acusados de assassinato, sequestro e abuso de menores. Eles teriam negado o crime e estão detidos sob fiança de US $ 3 milhões, de acordo com a revista People.

Os promotores têm até o final de julho para decidir se pedirão pena de morte aos acusados.

SBT Interior