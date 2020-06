Homem é preso no bairro Santo Antônio com base na Lei Maria da Penha

ANDRADINA – O serviços gerais C. R. R., de 59 anos, residente na rua Cuiabá, bairro Santo Antônio, foi detido pela Polícia Militar na noite de domingo (31/05), acusado de violência doméstica com Base na Lei Maria da Penha, após agredir sua esposa, de 56 anos. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça, até saber do resultado da audiência de custódia virtual no dia seguinte, já que não está havendo a presencial.

A detenção do acusado aconteceu quando vizinhos ouviram a esposa dele gritando por socorro e chegaram a tempo de evitar uma tragédia, pois o homem, depois de agredir a mesma com socos e pontapés, estava com uma faca na intenção de esfaqueá-la. Os vizinhos o imobilizaram e retiraram a arma branca de suas mãos.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o acusado já estava mais calmo e disse que se desentendeu com a esposa e por isso perdeu a cabeça. A mulher confirmou as agressões e a intenção do homem utilizar a faca (tipo peixeira), para golpeá-la. Segundo uma filha, eles se desentendem constantemente e já existe boletim de ocorrência a respeito das agressões.

A mulher precisou passar pela UPA – Unidade de Pronto Atendimento, pois havia sido agredida com um soco no rosto, foi medicada e liberada para registro da ocorrência no plantão policial.