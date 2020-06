Morador de Mirandópolis destrói Honda Civic em acidente na vicinal de Planalto

ANDRADINA – O motorista Jefferson Antônio Câmara da Silva, de 33 anos, residente na cidade de Mirandópolis, passou por um dos maiores sufocos de sua vida ao se envolver em acidente de trânsito na noite de domingo (31/05), no KM 3 da vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que demanda ao patrimônio de Planalto e à cidade de Murutinga do Sul. Felizmente só o susto mesmo e dores no tórax provocado pelo “tranco” do cinto de segurança. O Civic ficou completamente destruído e, por sorte, possui seguro. Foi resgatado do local por um guincho da seguradora.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, quando o motorista dirigia o Honda Civic, na cor prata (placa de Três Lagoas/MS) e, depois de sair de Andradina pela estrada vicinal Sebastiao Lourenço da Silva, na altura do Km 4, perdeu o controle de direção em uma grande curva (a da Paineira), passou direto e bateu violentamente contra uma árvore seca, arrancando-a completamente desde sua base.

Depois da colisão com a árvore, o Civic capotou algumas vezes, parando com as rodas para cima. O condutor foi ajudado a sair do veículo por outros motoristas que passagem pela estrada naquele horário, bastante movimentado por sinal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local, o condutor recusou encaminhamento até uma unidade de saúde, permanecendo ali até a chegada da PM e do vereador de Mirandópolis.

Foi realizado o teste do etilômetro, que deu zero, não acusando que o condutor estava sob efeito de bebida. O próprio vereador informou posteriormente à reportagem que o rapaz não bebe e é de sua confiança.

Segundo informações do condutor, que é motorista de um vereador da cidade de Mirandópolis, e que mora no patrimônio da 1ª Aliança, depois de encerrada a jornada durante a semana ele sempre fica com o veículo nos finais de semana caso precise servir novamente o parlamentar e, nesse final de semana resolveu vir até Andradina para dar uma passeada.

Quando retornava para sua cidade de origem, acabou se perdendo na curva, batendo forte contra a árvore seca e destruindo o veículo Honda Civic. O vereador o conduziu de volta para Mirandópolis.

CURVA PERIGOSA

O local do capotamento é a mesma curva perigosa onde o serviços gerais Edilson de Souza Alves, o “Doda”, de 45 anos, então residente na rua Silva Jardim, bairro Pereira Jordão, morreu na noite de 26 de abril último, ao ser atropelado quando andava de bicicleta pelo quilômetro 3 da estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que demanda ao patrimônio de Planalto, para onde ele iria na casa de uma irmã. .

Também foi nessa mesma curva que o médico veterinário conhecido pelo apelido de “Kanan”, morador de Murutinga do Sul, morreu em uma noite quando havia deslocado até Andradina e retornava de moto para sua cidade e perdeu o controle de pilotagem, batendo contra uma cerca de arame e uma pilastra de aroeira, morrendo no local. Seu corpo só foi descoberto somente no dia seguinte, quando o sitiante se aproximou da porteira de sua propriedade e viu sua moto caída e depois o corpo da vítima.