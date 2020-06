Comerciária capota veículo ao atropelar e matar cachorro na Integração

NOVA INDEPENDÊNCIA – A comerciária Mariana Fabiana de Oliveira, de 59 anos, passou por um grande susto no final da tarde de domingo (31/05), ao atropelar e matar um cachorro solto na altura do quilômetro 182 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), a 10 Km do trevo da cidade. Convencida pelos bombeiros à passar por avaliação médica, foi encaminhada até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e liberada posteriormente. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu próximo de 17h, quando a comerciária dirigia o Hyundai HB20, na cor branco, pela rodovia Integração, sentido Nova Independência à Andradina, onde mora e ao se aproximar do Km 182, foi surpreendida por um cachorro de grande porte atravessando a rodovia.

Ela ainda tentou desviar do animal, mas acabou batendo o parachoque dianteiro, lado direito contra ele e capotando em seguida. O animal morreu na hora. Motoristas usuários da rodovia que passavam pelo local no momento do acidente auxiliaram a mulher a sair do veículo até a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros e do DER – Departamento de Estradas e Rodagens.

A pista da rodovia não precisou ser interrompida para atendimento da vítima. Somente quando o veículo foi destombado e retirado do local por um guincho do DER é que o fluxo de trânsito foi paralisado por alguns minutos.

O veículo sofreu prejuízo considerável e não foi informado se possui seguro.