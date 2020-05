Polícia Militar de Andradina notifica mais proprietários de veículos em situação de abandono

ANDRADINA – Na tarde de sexta-feira (22), policiais militares de Andradina, de serviço na Atividade Delegada, notificaram outro grande número de proprietários de veículos em situação de abandono pelas vias públicas da cidade.

Estes veículos servem como criadouro de mosquito da dengue, esconderijo para criminosos e, por não serem devidamente sinalizados, podem contribuir para acidentes de trânsito.

Após a citação, feita através de adesivo afixado no próprio veículo, o proprietário tem 5 dias para retirá-lo do local, sob pena de ser removido por guincho com as custas revertidas para o proprietário.

Esta ação, não prevista no Código de Trânsito, é amparada pelo Código de Posturas do Município de Andradina, por este motivo apenas os Policiais de serviço na Atividade Delegada a desencadeiam.

Denúncias sobre veículos em situação semelhante podem ser feitas diretamente na página do 28 BPM/I com foto do veículo em situação de abandono e respectivo endereço.

Foram notificados os seguintes veículos:

– Gol placas BLF 1064;

– Uno placas DMC 1928;

– Monza placas MMW 2560;

– Van Renault placas HSC 7915