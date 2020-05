Três adolescentes são detidos acusados de furtarem moto do IC de Andradina

ANDRADINA – Três adolescentes entre 14 e 16 anos, dois deles do bairro Benfica e outro do bairro Gasparelli, foram detidos pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (21), acusados de Ato Infracional/furto qualificado, depois de flagrados com uma motocicleta no pátio do Instituto de Criminalística (IC) de Andradina. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e liberados para suas respectivas mães. A motocicleta foi devolvida para o Instituo de Criminalística.

A detenção dos menores infratores aconteceu durante patrulhamento da equipe de Força Tática formada pelo Sgt PM Crepaldi, cabos PMs Coutinho e Magno, quando foi informada pelo COPOM – Comntrole de Operações da Polícia Militar por volta das 20h00min, de que ocorrera um furto de motocicleta no pátio do Instituto de Criminalística de Andradina, localizado ao lado da Delegacia Seccional de Andradina.

De posse das informações, os policiais realizaram diligências com base nos dados da motocicleta e após denúncia de que 3 indivíduos estariam empurrando uma moto pelo Bairro Benfica, intensificaram o patrulhamento pelo bairro do município e localizaram os menores infratores em um terreno baldio localizado na rua Nove de Julho, próximo da rua Paulo Marin, mesmo bairro do furto e a motocicleta escondida nos fundos.

Os três eram menores e a moto localizada foram conduzidos ao Plantão Policial, onde os responsáveis legais foram acionados, e após serem ouvidos foi realizada a elaboração de boletim de ocorrência pelo delegado de plantão e todos os infratores foram liberados ao término da ocorrência.