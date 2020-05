Guilherme Alves, de 17 anos, foi morto com um tiro no peito, quando, armado com uma faca, tentar abrir a porta do carro de um delegado armado

CAMPO GRANDE/MS – Guilherme Alves dos Santos, de 17 anos, foi morto com um tiro no peito no final da tarde de sexta-feira (22) ao tentar assaltar na Vila Polonês em Campo Grande, o delegado Rodrigo Guiraldelli Yassaka lotado na DGPC (Delegacia-Geral da Polícia Civil).

Um comparsa do adolescente conseguiu fugir.

De acordo com o Portal de Notícias Campo Grande News, a autoridade chegava a sua residência quando foi abordado pela dupla armada com faca.

No momento em que a filha foi entrar no veículo, os bandidos cercaram, e o pai que ainda estava no interior, saiu rapidamente e efetuou dois disparos, que matou um dos bandidos.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, já encontrou o adolescente morto no asfalto.

A perícia foi ao local acompanhada de uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

A Polícia Civil ainda realiza buscas para prender o comparsa. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e morte decorrente de intervenção policial.

