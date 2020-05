Entregador é preso pela PM acusado de infringir a Lei Maria da Penha

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de segunda-feira (18), o entregador Reginaldo da Silva Pereira (51), residente na rua Jairo leme Cardoso, no bairro São Gabriel, com base na lei Maria da Penha. Encaminhado à sede da DDM, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

Desconfiado que a esposa G. S. L. (43), estava tendo um caso com o vizinho, as coisas pioravam no sábado (16), quando flagrou a mulher em uma praça conversando com ele, discutiram e saiu de casa. Desde então ele vinha ameaçando a mulher de morte por mensagens via redes sociais e ligações telefônicas.

A prisão do acusado aconteceu na manhã de segunda-feira (18), quando o entregador foi até a casa onde morava e iniciou uma discussão com a companheira.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, acionada pela vítima, ele a ameaçou na presença dos policiais, sendo então detido e conduzido à sede da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, indiciado por ameaça e conduzido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.