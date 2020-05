Motorista ferido levemente em grave acidente no viaduto do trevo de Guaraçai

GUARAÇAÍ – Um motorista de 25 anos, funcionário de uma transportadora de Andradina, sofreu um pequeno corte no couro cabeludo, escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em um acidente de grandes proporções materiais pouco depois do meio dia da última sexta-feira, 15, na rodovia Marechal Rondon, no trevo da cidade de Guaraçaí, altura do Km 616, pista sentido capital/interior. Socorrido pelo resgate da concessionária da rodovia até o HGM – Hospital Geral de Mirandópolis, ficou internado até o sábado (16), quando foi liberado. O veículo que ele dirigia ficou completamente destruído.

O acidente aconteceu quando o rapaz retornava de uma entrega na cidade de Mirandópolis e seguia pela rodovia Marechal Rondon dirigindo a caminhonete Ford F-350, na cor prata e carroçaria de madeira, seguindo no sentido para Andradina.

Segundo os proprietários do veículo, quando o motorista se aproximava do trevo da cidade de Guaraçaí, foi fechado por outro veículo em uma tentativa de ultrapassagem e, para não bater, virou o volante para a esquerda, perdendo o controle de direção e caindo no vão entre os dois viadutos, em uma altura de aproximadamente 10 metros, tendo a F-350 caindo com as roda para cima.

Com um corte na cabeça, dores fortes no corpo devido o tranco do cinto de segurança, ele conseguiu sair do veículo com ajuda de outros motoristas até a chegada do resgate da Via Rondon. Encaminhado ao hospital, passou por uma bateria de exames de raio X, não sendo constatada nenhuma fratura. O corte no couro cabeludo passou por sutura, com cinco pontos.

O veículo completamente destruído foi resgatado pelo guincho da concessionária até um posto de gasolina localizado próximo do acidente e teria seu destino traçado pelos proprietários, já que não possui seguro. Mesmo assim os proprietários postaram mensagem em rede social agradecendo pela vida salva de seu funcionário e que bens materiais depois corre atrás do prejuízo.