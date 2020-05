Mãe e filha se ferem em acidente entre Biz e VW Fox na Vila Mineira

ANDRADINA – A dona de casa Sandra Regina Moretto Araújo, de 45 anos, sofreu uma possível fratura na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo e sua filha Ana Carolina Moretto Araújo (22), escoriações graves nas duas pernas e braços, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (18), no cruzamento das ruas Corumbá com José Lopes de Oliveira (13 de Maio), Vila Mineira. Socorridas pelos bombeiros e serviço de ambulância do município, a mãe permaneceu internada. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando mãe e filha chegavam à cidade, vindas do sitio em que moram, seguindo pela rua José Lopes Oliveira, sentido trevo/centro e ao chegarem no cruzamento citado, foram acertadas pelo VW FOX, na cor prata, dirigido pelo aposentado Alcides Marini (76), que seguia pela rua Corumbá, sentido centro/bairro, avançando a sinalização de trânsito. Ele alega não ter percebido a aproximação das duas na motoneta Biz, na cor vermelha.

Com o forte impacto, mãe e filha caíram no asfalto, tendo a filha sofrido as escoriações graves pelo corpo e a mãe a possível fratura na perna.

A motoneta Biz, dirigia pela mãe, sofreu quebra nos dois lados da carenagem, espelho retrovisor e entortamento da pedaleira, lado esquerda.

O Fox teve a placa entortado, além de quebra de alguns pontos do parachoque, os dois da parte frontal.

MIL NOTICIAS/Agência