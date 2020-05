Ajudante geral preso acusado de tráfico no Otávio Minholi

ANDRADINA – O ajudante geral H. A. P., o “Di Menor” ou “Igão”, de 25 anos, residente no conjunto habitacional Otávio Minholi, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (15), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 62 gramas de maconha (Cannabis Sativa), além de R$ 434,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça até decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial. A droga e o dinheiro foram aprendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe do CGP – Comando Grupo Patrulha, com 1° sargento PM Constantino e cabo PM Rufino, realizava patrulhamento pelo bairro Otavio Minholi e os policiais avistaram o indivíduo em uma motoneta Biz, na cor vermelha.

Quando os PMs tentaram aborda-lo, ele iniciou uma fuga alucinada, na tentativa de se livrar do flagrante. Com apoio das equipes em viaturas de Força Tática, Rocam – Rondas Com Apoio de Motocicletas, Comando Dejem e Comando Delegada, realizaram um cerco pela cohab e conseguiram aborda-lo.

Ao ser submetido à busca pessoal, os policiais localizaram uma porção de maconha no bolso da bermuda dele, bem como a quantia de R$ 434,00 em dinheiro dentro da carteira. Durante as buscas nas imediações, foram localizados em um pasto, aproximadamente 50 gramas de maconha que, após aferido juntamente com a maconha que portava, totalizaram 62 gramas.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, os PMs deslocaram ao plantão policial junto com o acusado, a droga e o dinheiro para apresentação à autoridade judiciária que, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão ao rapaz pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/06 – tráfico de drogas, permanecendo à disposição da justiça. Ele está em liberdade há três meses depois de passar três anos atrás das grades pelo mesmo tipo de crime (tráfico).

Ele não era habilitado para condução de veículo automotor, sendo elaborada multa pela infração cometida e a Biz liberada para sua mãe.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIRTUAL

Como não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia de coronavirus, ele aguardou na cadeia de Pereira Barreto o resultado da audiência de custódia virtual e o juiz decidiu que ele vai responder ao processo de tráfico em liberdade, sendo liberado no final da tarde de sábado (16).