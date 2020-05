Mulher tomba veículo ao bater em outro estacionado no centro de Andradina

ANDRADINA – A jovem J. S. B. K., de 29 anos, funcionária de um salão de beleza, saiu ilesa ao se envolver em um acidente de trânsito inusitado na tarde de domingo (17), na rua Bandeirantes, no trecho entre as ruas Evandro B. Calvoso e José Augusto de Carvalho, centro. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi avaliada por um médico e liberada em seguida. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a mulher dirigia o Hyundai HB20, na cor branco, pela rua Bandeirantes, sentido bairro/centro, e perdeu o controle de direção, batendo forte contra a parte traseira, lado esquerdo, do também Hyundai, modelo Creta, na mesma cor, devidamente estacionado na frente da casa do proprietário, um médico ortopedista.

A mulher informou que havia tomado remédio e por isso apresentava tonteira e provavelmente teve um princípio de desmaio.

Com o forte impacto, que provocou um barulho muito alto, o HB20 tombou lateralmente, assustando quem estava próximo e ainda mais a motorista. Moradores da vizinhança saíram para ver o que havia acontecido e ajudaram a mulher a sair do veículo pela porta do passageiro.

O médico ortopedista não estava em casa e foi avisado por amigos do acidente. Ele chegou posteriormente ao local e informou à reportagem que essa era o segunda vez que acertam o Creta devidamente estacionado.

Com o forte impacto o HB20 teve arrancados o parachoque dianteiro e o braço de tração da roda, ambos do lado direito. Vazou uma grande quantidade de óleo da barra quebrada. Os bombeiros providenciaram pó de serra para secar o local. O veículo não possui seguro, assim como a condutora não tinha CNH – Carteira Nacional de Habilitação, sendo elaborada multa pela infração cometida.

Já o Creta teve amassados seu parachoque, paralama e roda, todos lado esquerdo traseiro. O veículo possui seguro.

O trecho da rua Bandeirantes precisou ser interditado para o socorro da vítima e retirada dos veículos do local, sendo liberado ao final dos trabalhos.