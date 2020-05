Nova Independência terá barreira sanitária no município

NOVA INDEPENDÊNCIA – A equipe do Comitê de Enfrentamento ao novo Corona vírus – COVID19 anunciou na tarde de sexta-feira (15) que o município de Nova Independência vai implantar barreira sanitária, a atitude foi um pedido da prefeita Thauana Duarte.

De acordo com a prefeita, mesmo o município estando sem caso positivo confirmado, é necessário fechar todas as possibilidades e tomar todas as medidas cabíveis.

“Não vamos medir esforços para preservar a saúde do nosso povo, estamos trabalhando para evitar qualquer tipo de pico ou surto da doença em nosso município, entendemos que esse é um momento delicado, mas precisamos nos unir e respeitar todas as regras para que em breve tudo possa estar normalizado” Afirmou a prefeita.

De acordo com o secretário de saúde do município, Alan Guimarães, a instalação da barreira no município deverá acontecer nos próximos dias, levando em consideração que sua equipe esta empenhada em adquirir os materiais e equipamentos necessários.

Como em outros municípios, o objetivo será a parada de veículos e solicitação à motoristas e passageiros que realizem rastreamento clínico através de aferição de temperatura corporal. Quem apresentar algum tipo de alteração será orientado e encaminhado para unidade de saúde, para ser assistido e evitar a possível propagação da doença no município. O Comitê apelou mais uma vez para que a população fique em casa e quando sair use máscara, afirmando que a flexibilização depende apenas da população. “Não vamos trancar a entrada nem ferir direitos constitucionais, apenas queremos continuar preservando a saúde da nossa população neste período crítico para a humanidade” – Finalizou o Presidente do Comitê, Douglas Desh.