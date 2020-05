Ladrão furta celular dentro de caminhonete estacionada

ANDRADINA – A Polícia Civil está analisando imagens de câmeras de segurança para tentar chegar à identidade de um homem que na manhã de terça-feira, 12, praticou o furto de um telefone celular que estava dentro de uma camionete estacionada pela rua Jose Augusto de Carvalho, próximo ao cruzamento da rua Goiás, centro. Se localizado, será indiciado por furto (artigo 155).

O furto aconteceu quando o proprietário do telefone, provavelmente um produtor rural, parou próximo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e se ausentou por alguns minutos, deixando o veículo estacionado e aberto, uma caminhonete Chevrolet, carroçaria de madeira. Ao retornar depois do atendimento não localizou mais o aparelho.

Percebendo o furto, a vítima então foi em busca de câmeras de segurança das casas próximas ao local e conseguiu uma que, apesar de não estar muito nítida, flagrou a ação do marginal. Se alguém conseguir identificar, pode acionar o 190 da Polícia Militar.