Homem é preso acusado de tráfico de drogas e violência doméstica

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar de Ilha solteira prendeu na noite de quinta-feira (14), W. O. L., acusado de tráfico de drogas e violência doméstica, depois de mais uma vez agredir sua namorada C. G. P., e ela o denunciar. Foram apreendidas 10 pedras de crack e uma porção de maconha pesando 103 gramas. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. O entorpecente foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando polícias militares foram solicitados pelo COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de agressão, cuja vítima estava no hospital aguardando a viatura. No hospital os PMs fizeram contato com a vítima. Identificada por C. G. P., que declarou que foi agredida por seu namorado, indivíduo já com passagens criminais anteriores por tráfico de entorpecentes e pela Lei Maria da Penha.

Ela declarou ainda que também, além da agressão, queria denunciá-lo pela prática do tráfico de drogas.

Diante das denúncias, os policiais foram à residência de W. O. L., que fica numa empresa desativada localizada na alameda Maranhão, porém, quando chegaram lá, ele havia se evadido. Os PMs realizaram buscas no quintal e, com auxílio da vítima (namorada) localizaram 10 pedras de crack, embaladas para venda e uma porção de maconha, pesando 103 gramas.

Durante as buscas receberam informação que o autor das agressões W. O. L., estava em atendimento no hospital, pois havia se ferido ao quebrar o vidro da porta de sua residência. Os militares foram ao hospital e o detiveram.

Acusado e vítima foram conduzidas ao plantão policial e o delegado de plantão ratificou a voz de prisão ao namorado agressor pela prática do crime de tráfico de drogas e violência doméstica, permanecendo o criminoso à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto.