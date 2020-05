Ladrão furta bicicleta motorizada no Jd Alvorada e abandona no Jd Europa

ANDRADINA – A Polícia Civil deve investigar para tentar chegar a identidade de um homem que furtou na noite de quarta-feira, 13, uma bicicleta motorizada que estava na garagem de uma casa localizada na rua Maranhão, no jardim Alvorada, e a abandonou horas depois pela rua Londres, no jardim Europa. O proprietário havia registrado b9oletim de ocorrência antes dela ser localizada.

Segundo informações, o furto foi percebido quando o aposentado E. B., o “Brasinha”, de 66 anos, acordou na quinta-feira, 14, e ao abrir a porta da frente de sua casa, constatou que a bicicleta motorizada que ele usa diariamente, não estava mais pelo local.

O veículo está avaliado em aproximadamente R$ 3 mil, mas nova na loja pode chegar a até R$ 5 mil.

Desesperado, o aposentado passou a procurar na vizinhança se alguém sabia ou tinha visto alguém com a referida bicicleta. Uma pessoa informou que um tal de “Nê”, recentemente saído do sistema prisional, teria oferecido o veículo por apenas R$ 10,00. Com a recusa, o indivíduo rumou para o jardim Europa.

Provavelmente, depois de muito andar com a bicicleta, ele a abandonou pela rua Londres, no jardim Europa, depois de acabar a gasolina.

A família que a encontrou pela manhã na calçada da casa postou em rede social ter localizado o veículo, o que facilitou para o aposentado ir resgata-lo e posteriormente ir até a Delegacia de Polícia comunicar sua localização.