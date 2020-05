Polícia Civil prende uma pessoa ao deflagrar “Operação Cohen”

Além do preso por cumprimento de Mandado de Prisão, foram detidas e indiciadas outras duas pessoas, uma delas sendo adolescente, por porte de drogas e depois liberadas

ANDRADINA – A Polícia Civil desencadeou na manhã de sexta-feira (8), a operação Cohen, com o objetivo de dar cumprimento aos mandados de busca/apreensão e prisão temporária de pessoa suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio ocorrida na noite do último dia 3 de abril, na Rua Alcides Fernandes Paiva, nº 1060, Bairro Pereira Jordão. O rapaz preso foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto.

Durante as ações de Polícia Judiciária o maior M. V. S. O., 19 anos, foi surpreendido na posse de uma trouxinha de 1,22 g de maconha, bem como a adolescente M. S. O., que estava na posse de um cigarro de maconha, ambos foram encaminhados à DISE de Andradina, onde foram lavrados os respectivos termo circunstanciado e ato infracional análogo ao crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Ademais, na ocasião, foi preso o suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio, identificado por I. A. B. J., 20 anos, morador na rua 20 do Bairro Gasparelli. O investigado foi encaminhado à cadeia pública de Pereira Barreto, onde ficará à disposição da Polícia Judiciária e da Justiça.

OPERAÇÃO COHEN

A operação desencadeada pela Polícia Civil de Andradina, com apoio de equipes de Mirandópolis, Murutinga do Sul, Ilha Solteira, é em referência ao estudioso da subcultura delinquente Albert K. Cohen, autor do livro “Delinquent boys: the culture of the gang”)