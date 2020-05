Irmãos são presos pela PM acusados de tráfico em Sud Mennucci

SUD MENNUCCI – A Polícia Militar prendeu essa semana em Sud Mennucci, dois irmãos, sendo um deles adolescente (apreendido), residentes no bairro Miguel Martins, acusados de tráfico e associação ao tráfico de drogas, depois de flagrados com 22 porções de cocaína, além de aproximadamente R$ 340,00 em dinheiro. A namorada do adolescente, também detida a princípio por tráfico, acabou sendo liberada após apresentação na Delegacia de Polícia. Os dois irmãos foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto.

A prisão dos irmãos aconteceu durante patrulhamento de Reforço por Sud Mennucci, quando policiais militares receberam denúncia sobre tráfico de drogas ocorrendo no Bairro Miguel Martins e direcionaram o patrulhamento para o local a fim de abordar os dois irmãos que são associados na prática do tráfico naquele bairro.

Ao chegarem defronte à casa citada nas denúncias, um deles entrou correndo para dentro do imóvel, sendo imediatamente acompanhado pela equipe e abordado juntamente com seu irmão e uma adolescente, já na sala da casa.

Todos foram submetidos à busca pessoal e nada de ilícito foi localizado a princípio.

Durante a busca domiciliar os policiais localizaram dezenove porções de cocaína embaladas em sacola plástica de cor branca, bem como a quantia de R$ 70,00 em dinheiro.

Questionados a respeito da propriedade do que havia sido localizado, o adolescente alegou lhe pertencer, admitindo que estava promovendo o tráfico de drogas na residência de seu irmão há aproximadamente 20 dias.

Continuando as buscas, os policiais localizaram no quarto desse irmão maior, um maço de cigarro contendo três porções de cocaína embaladas identicamente às outras 19 anteriormente localizadas, bem como a importância de R$ 80,00 em um local e R$ 188,55 em outro.

Já a adolescente que estava na casa e é namorada do menor infrator, ao ser indagada sobre o que estava fazendo naquele local, alegou ser namorada dele há aproximadamente 01 ano e dois meses, porém não tinha conhecimento de que seu namorado estava associado ao irmão na prática de tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi proferida voz de prisão em flagrante delito ao maior pela prática de tráfico e associação ao tráfico de drogas, respectivamente artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Já com relação aos dois adolescentes, foi dada voz de apreensão em flagrante delito pela prática de Ato Infracional equiparado ao tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Encaminhados à delegacia de polícia de Pereira Barreto o delegado, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão ao irmão maior e a voz de apreensão ao adolescente pela prática dos crimes supramencionados, encaminhando-os à cadeia pública municipal.

Quanto a adolescente, após ser ouvida na Delegacia de Pereira Barreto, foi liberada aos cuidados de sua mãe, que a acompanhava durante a apresentação da ocorrência.

O material ilícito localizado foi apreendido pela Polícia Civil.