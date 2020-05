Acidente entre duas motos deixa feridos no cruzamento da Barão com Guanabara

ANDRADINA – Uma mulher sofreu escoriações pelo corpo e um ferimento grave na patela do joelho direito, ao se envolver em acidente de trânsito próximo do meio dia de sexta-feira (08), no cruzamento das Av. Barão do Rio Branco com Guanabara, centro. Socorrida pelos bombeiros até uma policlínica, ela passaria por exames de raio X para avaliação da necessidade de ser submetida cirurgia para correção da fratura. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima seguia como passageira da Bros 160cc, nas cores branca e vermelha, pilotada por seu marido, segundo pela Av. Barão do Rio Branco, sentido bairro/centro e quando chegou no cruzamento no cruzamento com a Barão do Rio Branco, foram atingidos violentamente por uma Titan Fan, na cor vermelha, ocupada por outro casal,

Segundo informações do outro casal, cuja passageira era adolescente, que seguia pela Av. Guanabara, sentido trevo/centro, o sinal estava verde e ele prosseguiu normalmente, quando foi surpreendido pela Bros avançando.

Sem tempo para frear, as duas motos bateram violentamente derrubando os quatro no asfalto.

A passageira da Bros levou a pior e sofreu o grave ferimento no joelho direito. A patela (antiga rótula), sofreu ruptura e chegou a ficar visível. O homem que pilotava a moto, que é barbeiro, não chegou a se ferir. Eles iriam até um banco, distante 200 metros do local do acidente.

Já os ocupantes da Titan sofreram escoriações e contusões leves pelos corpos, tendo o condutor identificado por Marcos informado que estava com dores na mão e braço direito, mas dispensou encaminhamento até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e que ele e a namorada fariam isso posteriormente, caso passassem a sentir dores mais fortes.

A Titan FAN sofreu entortamento das duas bengalas, guidão, amassamentos no tanque e provavelmente do chassis. Já a Bros teve apenas entortado o pedal do freio e um pequeno risco no protetor do escapamento.

A perícia técnico/cientifica não foi ao local devido a remoção de um dos veículos do cruzamento e que a perícia será feita nas duas motos posteriormente, no prédio do IC – Instituto de Criminalística, no bairro Benfica.