Parceria entre a SAP e PM implementa monitoramento por câmeras na ala prisional da Santa Casa de Andradina

A tecnologia a serviço da justiça.

ANDRADINA – A Santa Casa de Andradina, atendendo à solicitação da Polícia Militar, fez adequações em uma de suas alas, preparando um quarto para a internação de sentenciados do sistema prisional. O local, isolado dos demais pacientes internados, conta com dois leitos em um quarto com porta reforçada e local para a permanência dos Agentes Penitenciários e Policiais Militares responsáveis pela segurança do local, propiciando assim maior segurança na vigilância dos presos.

Agora, em uma inédita parceria entre a SAP – Secretaria De Administração Penitenciária e a PMESP – Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi instalado um sistema de vigilância por câmeras, que vai possibilitar o monitoramento dos presos internados a distância, permitindo que haja a segurança sem a proximidade dos Agentes e Policiais Militares com os presos, preservando assim a saúde destes haja vista ser comum a internação de presos com doenças contagiosas.

As imagens do sistema (doado pela SAP e instalado pelo Cabo PM Cristiano Donegatti) estão sendo transmitidas para equipamentos instalados em uma sala contígua ao quarto onde os presos estão internados e, em um segundo momento, serão transmitidas também para a sede do 28º BPM/I – Batalhão de Polícia Militar/Interior.

Importante salientar que os Agentes e Policiais permanecerão realizando a custódia dos presos, mas agora, da sala contígua, sem a necessidade de permanecerem no mesmo ambiente dos presos internados.