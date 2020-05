Funcionário municipal amputa pé em grave acidente de moto na Integração

ANDRADINA – O funcionário publico municipal do setor de pinturas, Benedito Gomes, o “Benê, 66 anos, residente na Av. Barão do Rio Branco, bairro Passarelli, sofreu amputação do pé esquerdo (altura da canela), fratura exposta do cotovelo, braço do mesmo lado e trauma toráxico, ao se envolver em gravíssimo acidente de trânsito na manhã de quinta-feira, 07, altura do Km 204 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração”. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi estabilizado e, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido às pressas para a Santa Casa de Andradina, onde foi operado. Seu estado de saúde é grave. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência

Segundo informações, “Benê” chegou para trabalhar de manhã em seu setor de trabalho na municipalidade e um responsável do setor, ao perceber seu estado de embriaguez, ordenou que o mesmo retornasse para casa.

Não se sabe por qual motivo, o homem pegou sua moto CB 300, cor vermelha e rumou para a rodovia Integração, sentido Andradina/Pereira Barreto e na altura do quilômetro citado, próximo de uma subestação de energia e torres metálicas com linhas de transmissão de alta voltagem, perdeu o controle de pilotagem, invadiu a pista contrária e bateu lateralmente conta a lateral do caminhão ¾, placa de Santa Anastácio, que seguia em sentido contrário.

O motorista do caminhão informou à reportagem que, “quando percebeu que o homem com a motocicleta invadiu a pista onde estava, ainda tentou tirar o máximo que dava, mas ele acabou batendo a lateral do corpo contra a carroçaria.

Com o choque violento, ele sofreu amputação traumática do pé esquerdo, fratura exposta do cotovelo, também esquerdo, com laceração de tecido, vasos sanguíneos, artérias e material ósseo, além do trauma toráxico. Ele precisou passar por cirurgia urgente do cotovelo porque corria o risco de também sofrer amputação do membro.

A motocicleta sofreu pequenos danos em seu lado esquerdo, assim como o caminhão carregado com produtos de limpeza e não de hortifrutty, com havia sido anunciado a princípio. Seus ocupantes, (motorista e ajudante), nada sofreram.