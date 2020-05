Casal é preso acusado de tráfico de entorpecentes a 50 metros do Batalhão da PM

Casal vai responder por tráfico/associação ao tráfico de droga e o homem ainda por porte ilegal de arma de fogo. Um usuário assinou um porte de droga e foi liberado

ANDRADINA – Policiais militares do 28º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Andradina, deram um duro golpe em uma “boca de fumo” na noite de terça-feira, 05, ao prenderem o casal formado por Rodrigo Limoli, de 31 anos, residente na rua Presidente Dutra, bairro Santa Cecília e M. S. S. S., 48, da rua 7 de Setembro, bairro Passarelli, acusando-os de tráfico e associação ao tráfico de drogas, flagrados com um total de mais de 15 kg de maconha, além de uma arma de fogo. O homem aguardou na cadeia de Pereira Barreto a decisão da justiça quanto ao seu destino e a mulher na carceragem do plantão, já que não esta havendo audiência de custódia presencial.

A prisão da dupla aconteceu pouco depois das 21h30, quando uma equipe de Força Tática de Andradina recebeu uma denúncia anônima informando que pela Rua 7 de Setembro, próximo ao Batalhão, estaria havendo tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos a equipe militar passou a monitorar a residência denunciada e visualizou um indivíduo de nome A. L. P., de 34 anos, residente na cohab Otávio Minholi, no jardim Europa, ir até a residência e fazer contato com a moradora M. S. S. S., conhecida nos meios policiais e pegar de suas mãos uma sacola.

Ao sair do local A. L. P., foi abordado pelos militares, ocasião em que foi encontrado em seu poder uma porção de maconha em forma de tablete de aproximadamente 405 gramas.

Diante da evidência de traficância, os policiais deslocaram até a residência onde o indivíduo havia pego o entorpecente e abordaram a moradora, juntamente com o indivíduo R. L., também conhecido nos meios policiais. Ao serem questionados a respeito do encontrado com A. L. P., R. L., assumiu a propriedade do entorpecente.

Foi realizada vistoria na residência onde foi localizada outra porção de maconha, pesando 60 gramas, 03 aparelhos celulares, 02 da marca Samsung e 01 Iphone, este último, após consulta, constatou ser produto de furto na data de 15/04/2020. Questionada, a mulher relatou que na casa de R. L., havia mais drogas escondida.

Com esta informação e, diante da situação de flagrância, a equipe deslocou até o Bairro Santa Cecília e, após vistoria na residência e veículo que estava na garagem, localizou cinco sacolas plásticas com porções de maconha fracionadas e prontas para a venda, dinheiro em notas diversas totalizando R$ 4.540,00 e uma pistola calibre 635mm, marca ATC BRNO CZ (Tchecoslováquia), acabamento oxidado, capacidade do carregador para 9 cartuchos, municiada com dois cartuchos intactos. Nos fundos da residência, localizaram enterrados próximo ao muro, 10 tabletes de maconha embalados.

Diante dos fatos e de todo material ilícito localizado, foi dada voz de prisão aos três envolvidos na ocorrência. Encaminhados ao Plantão Permanente e apresentados à delegada plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão e autuou em flagrante por Tráfico de Entorpecentes R. L. por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico, posse irregular de arma de fogo e receptação. A mulher foi indiciada por tráfico e associação ao tráfico de droga. Ambos permaneceram à disposição da justiça. A. L. P;. foi indiciado por porte de entorpecentes e liberado ao término da ocorrência.

Objetos Apreendidos

Droga (maconha) kg: 15,044; arma de fogo (pistola 635mm), quantidade: 01. descrição: 6,35; dinheiro R$: 4.540,00; 4) 3 celulares: sendo 1 Samsung, 1 J7 e 1 Iphone, que tem registro de furto.