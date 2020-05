Revólver é localizado por PM de folga na entrada do Asilo em Andradina

ANDRADINA – O 1º tenente Douglas Piauí, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lotado no 28º Batalhão da PM Interior (BPM/I), sediado em Andradina, localizou na manhã de sábado, 02, um revólver calibre .32mm, com quatro munições. O oficial acionou uma equipe de serviço para apresentação da arma no plantão policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de localização de arma de fogo. A mesma foi apreendida pela Polícia Civil.

A localização da arma aconteceu quando o oficial desenvolvia trabalho voluntário no asilo São Vicente de Paula, localizado na rua Alcides Fernandes Paiva, equina da rua São Sebastião, bairro Pereira Jordão, em Andradina, podando os arbustos da entrada daquele estabelecimento, em seu horário de folga.

Durante a tarefa, ao remexer as folhas próximo da entrada do local, encontrou escondido um revólver marca ilegível, calibre .32, cabo de madre pérola, cano de 6 polegadas, acabamento niquelado, municiado com 4 cartuchos intactos.

No momento da localização da arma, não havia ninguém nas imediações. O oficial acionou uma viatura do policiamento local e deslocou-se ao Plantão Permanente para a apresentação da arma, que foi apreendida pela Polícia Civil.