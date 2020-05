Policiais civis de Sud Mennucci prendem acusado de crime com base na Lei Maria da Penha

SUD MENUCCI – Policiais civis da cidade de Sud Mennucci prenderam na manhã de terça-feira, 05, um homem de 38 anos, com base n a Lei Maria da penha, após cometer agressões contra sua esposa. Encaminhado à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, teve a prisão em flagrante ratificada pelo delegado Paulo Rabello, sendo recolhido à cadeia desta cidade, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais civis de Sud Mennucci, após serem cientificados pela vítima de que teria sido agredida fisicamente pelo seu esposo, os policiais diligenciaram no intuito de localizá-lo, vindo a encontrá-lo logo após a agressão. Foi dada voz de prisão em flagrante delito a ele, não oferecendo resitênia no momento da prisão.

Segundo um dos delegados declarou à imprensa, A Polícia Civil vem atuando com rigor nesses casos, em razão do aumento do numero de ocorrências de violência doméstica, não só em Andradina, mas também em toda região de abrangência da Delegacia Seccional de Andradina, envolvendo 12 cidades.

O delegado acredita que, devido à pandemia do novo coronavirus (Covid 19) e o isolamento imposto pelos governos do Estado de São Paulo e de muitos municípios paulistas, os desentendimentos familiares, mas precisamente entre casais, tem aumentado consideravelmente.