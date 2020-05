Polícia Civil prende acusado de tráfico e com dinheiro falso no São Gabriel

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na manhã de quinta-feira, 30, R. R. S. S., de 24 anos, residente na rua Vereador Jairo Leme Cardoso, no Parque são Gabriel, depois de flagrado com três porções de “crack”, a quantia de R$ 858,00 em dinheiro, anotações contendo informações sobre contabilidade do tráfico, um aparelho celular, bem como R$ 160,00 em notas falsas. Encaminhado à sede da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido.

A prisão do acusado, que havia saído da prisão somente à dois meses, aconteceu em atuação deflagrada pela DISE – delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, com apoio da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher e Delegacia Seccional de Andradina, quando policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, decorrente de investigação de tráfico, receptação e moeda falsa.

Em vistoria na residente de R. R. S. S., foram localizados três porções de “crack”, a quantia de R$ 858,00 em dinheiro, anotações contendo informações sobre contabilidade do tráfico, um aparelho celular (que será periciado), bem como R$ 160,00 em notas falsas (crime de moeda falsa), distribuídas em cédulas de R$ 20,00.

Levado para a sede da DISE, o investigado foi indiciado e preso em flagrante pela prática de tráfico e o crime de moeda falsa. Depois de encerrado o boletim de ocorrência e encaminhado até para exame de corpo delito e encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, onde aguarda decisão do juiz sobre seu destino, já que não está havendo audiência de custódia presencial.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIRTUAL

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na sexta-feira, 01 e R.R.S.S. foi encaminhado ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, onde permanecerá a disposição da justiça.

Vale destacar que o preso já estava cumprindo pena por tráfico de drogas, ele encontrava-se em prisão albergue domiciliar, havia sido posto em liberdade em fevereiro deste ano, beneficiado pela progressão de regime por ter cumprido os requisitos legais e ter bom comportamento dentro do presídio.