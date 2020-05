Policiais militares recebem homenagem da Câmara de Vereadores De Castilho

CASTILHO – Na última sessão da Câmara de Vereadores de Castilho, recinto ocorrida no último dia 27, Policiais Militares da cidade foram homenageados com a entrega de “MOÇÃO DE APLAUSOS” daquela casa de Leis, pelos relevantes serviços ao município. Os policiais que não puderam comparecer por motivo de serviço, receberão posteriormente.

Os agraciados foram: Subtenente PM de Souza (Comandante do Policiamento em Castilho), Cb PM Gregolin, Cb PM Praxedes, Cb PM Suf, Sd PM Alencar, Sd PM Edvander, Sd PM Carlos e Sd PM Vítor Hugo (ausente na foto por motivos de trabalho).

A homenagem foi idealizada pelo vereador Flávio José do Nascimento e segue a linha de atenção para a Corporação dispensada prefeita Fátima Nascimento, que recentemente autorizou o convênio entre a Prefeitura e a Corporação Militar, com criação da Atividade Delegada, que consiste na prestação de serviço do PM fardado quando está em sua folga de trabalho pelo estado.

SEDE DO PELOTÃO

A prefeita Fátima Nascimento informou em entrevistas anteriores que está nos planos de seu governo a construção de novo prédio, que abrigará a sede do Pelotão, propiciando aos policiais militares maior conforto, melhor condição de logística, além de segurança.