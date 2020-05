Acidente com caminhão guindaste deixa quatro feridos na Usina da Pedra, em Serrana-SP

SERRANA – A queda de um caminhão guindaste deixou quatro pessoas feridas na manhã deste sábado (02/05), na Usina da Pedra, em Serrana-SP.

Segundo a assessoria de imprensa da Usina, o acidente deixou quatro vítimas que trabalham de forma terceirizada na construção de um tanque de etanol.

Conforme a nota, os funcionários teriam sofrido ferimentos leves e sido encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

A empresa afirmou que presta todo o atendimento necessário. A Polícia Civil apura as causas do acidente.

Leia a nota da empresa na íntegra:



“A Pedra Agroindustrial S/A – Usina da Pedra, informa que hoje (02/05), sábado, por volta das 09h da manhã, ocorreu um acidente com quatro funcionários da empresa Qualitech durante a construção de um tanque para armazenamento de etanol. A empresa ratifica que toda assistência foi prestada de forma imediata pela equipe de socorristas, com o acionamento do SAMU e Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados, com escoriações leves para atendimento médico na UPA, de Serrana”

