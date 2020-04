Polícia Militar desencadeia operação de visibilidade e reforço na área do 28º BPM/I

ANDRADINA – A Polícia Militar, ciente do seu papel de proporcionar segurança e sensação de segurança através da presença ostensiva fardada, desenvolveu no último final de semana em todas as cidades do estado de São Paulo, uma operação de reforço no patrulhamento e presença ostensiva.

Durante as 24 horas de sexta, sábado e domingo, equipes se posicionaram nas principais entradas e saídas das cidades, bem como nos pontos de maior circulação de pessoas, como Estação Rodoviária, bancos, praças e feiras livres.

Segundo o comando da Instituição, o objetivo é levar à população segurança e tranquilidade, bem como orientar aos transeuntes sobre a necessidade de se manter o isolamento e EVITAR as aglomerações desnecessárias neste período de quarentena em decorrência da pandemia de Covid-19.

A operação transcorreu sem qualquer notícia de ocorrência de gravidade.