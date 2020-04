Policial do TOR morre atropelado na Marechal Rondon

Vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos

PROMISSÃO – O cabo da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba (SP), Hércules Demétrio Pereira, morreu após ser atropelado na tarde desta terça-feira (28) durante tentativa de abordagem a um veículo na rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Promissão e Guaiçara. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Lins, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite.

O óbito foi confirmado pela Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba. A vítima integrava a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), e deixou esposa e dois filhos.

Ele foi atropelado durante o trabalho, quando participava de uma tentativa de abordagem a uma VW Parati, cor prata, com placas de Leme (SP).

O condutor do veículo não atendeu a ordem de parada e jogou o carro contra os policiais, atingindo dois deles, que ficaram feridos. Eles foram atendidos por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária Via Rondon.

Droga

O suspeito seguiu com a Parati sentido a São Paulo e foi acompanhado por outras equipes. Após abandonar o carro no quilômetro 449 da estrada, em Lins, ele fugiu por uma propriedade rural e seguia sendo procurado por volta das 19h.

De acordo com a polícia, foram encontrados entorpecentes dentro do veículo abandonado.