Podador de arvores precisa de material para reformar casa destruída em incêndio

ANDRADINA – O podador de árvores Ismael José Pinto, de 73 anos, vem a público, através do site Mil Noticias, solicitar para que, quem puder ajudar, ceder alguns materiais de construção para terminar a reforma da casa em que morava de aluguel, localizada no cruzamento da rua 8 de Maio com Av. Barão do Rio Branco, bairro Passarelli, parcialmente destruída em incêndio ocorrido no último dia de abril. Seu telefone de contato é o 18 996714069.

Muitas pessoas já cederam alguns materiais de construção, mas ele ainda precisa de 18 caibros de 4 metros, um rolo de fio de 6mm, uma ata de tinta de 18 litros e, dentro das possibilidades de cada um, mas a necessidade total de 1 mil telhas romanas. Por a casa ser de aluguel, vai ter que devolve-la completamente reformada, ou se for o caso e entrarem em entendimentos com o proprietário da mesma, morar nela novamente.

O INCÊNDIO

Segundo informações, o podador de árvores, Ismael José Pinto, de 73 anos, chegava para almoçar pouco depois das 13h do dia 8 de abril, quando, ao chegar próximo da residência em que mora de aluguel, percebeu uma fumaça espeça saindo do telhado. Desesperado, primeiro tentou manter contato com sua esposa, porém, nas inúmeras ligações via celular, foram infrutíferas, aumentando seu desespero e até achando que ela estivesse dentro da casa.

Então ele acionou o Corpo de Bombeiros e aguardou até a chegada das várias equipes com caminhões bomba e o tanque, além da viatura de resgate caso necessitasse, já que o incêndio era de grandes proporções. Nesse intervalo ele conseguiu informações de que sua mulher havia ido até um banco, provavelmente receber a aposentadoria dela.

Os bombeiros até chegaram rápido ao local, porém, as chamas já haviam atingido parte do telhado da sala e da cozinha, além de consumir praticamente todos os móveis desses dois cômodos. Só ficou intacto o quarto do casal.