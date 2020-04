Servente de pedreiro sofre tentativa de homicídio no centro de Andradina

ANDRADINA – O servente de pedreiro Maycon Douglas Ribeiro da Silva, de 19 anos, residente no loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, levou um tiro no corpo, altura do quadril, ao sofrer tentativa de homicídio na tarde de quinta-feira, 23, quando estava na obra localizada no cruzamento das ruas Bandeirantes com Vitório Guaraciaba, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi transferido para a Santa Casa, onde passou por cirurgia para retirada do projétil. Ninguém havia sido identificado ou preso até o fechamento dessa edição. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência;

A tentativa de homicídio aconteceu próximo de 16h, quando ele executava trabalhos na calçada da residência, pelo lado da rua Vitório Guaraciaba, quando um indivíduo de camisa vermelha, calça jeans, cor clara, se aproximou, sacou uma arma da cintura e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ele.

Segundo informações, um dos disparos falhou (pipocou) e outros 3 foram ouvidos pela vizinhança e os pedreiros que estavam na obra. Um deles o acertou enquanto ele corria do agressor. Já pela calçada da rua Bandeirantes ele pediu para acionar os bombeiros porque ele tinha sido acertado por um tiro, que o acertou na altura do quadril.

O criminoso então retornou pelo mesmo lado que ele havia aparecido e fugiu tomando rumo ignorado, não sendo possível saber se estava a pé ou alguma motocicleta o esperava.

Segundo parentes do servente, ele não está envolvido em guerra de gangues.